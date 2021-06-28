Пять лучших российских вертолетов назвали в Иране

Первое место в рейтинге занял транспортно-боевой вертолет Ми-24 "Крокодил" и его модификации, эти машины принимали участие в 40 военных конфликтах, в том числе в Афганистане, что сделало его самым узнаваемым отечественным боевым вертолетом.

"Советские инженеры спроектировали его таким образом, чтобы он представлял собой нечто среднее между собственно летательным аппаратом и боевой машиной пехоты. Помимо оснащения разным оружием и укрепления броней, вертолет мог доставить к месту ведения боевых действий до десятка солдат-пехотинцев, а также обеспечивать огневую поддержку для пехоты", - сообщает издание.Перевод статьи опубликован порталом "ИноСМИ".

В НАТО вертолет получил обозначение Hind - "Лань", а вот советские пилоты за бронирование, высокую скорость и мощное вооружение называли Ми-24 "Крокодилом". Для сравнения: вертолет может нести вооружение общей массой 2 400 килограммов, а боекомплект танка Т-72 весит меньше тонны.

Втрое и третье места специалисты отдали Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Данные ударные вертолеты предназначены для уничтожения целей и не могут перебрасывать пехоту. Зато, как отмечают эксперты, способны выполнять боевые задачи в любое время суток и в любых погодных условиях, и оснащены автоматической пушкой, способной производить от 200 до 800 выстрелов в минуту.

Вертолет Ми-8 - это транспортный вертолет, однако тоже способен выполнять боевые задачи, в том числе поддерживать огнем. Он может также использоваться как передвижной воздушно-десантный командный пункт и осуществлять воздушную разведку.

"Массовое производство вертолетов Ми-8 началось давно, еще в 1967 году, но он остается в производстве до сих пор, - это случай в истории авиастроения, когда летательный аппарат продолжает производиться в течение столь длительного периода", - говорится в издании.

Вертолет Ми-26 попал в список, так как является самым грузоподъемным вертолетом в мире и может переносить на внешней подвеске до 20 тонн груза.