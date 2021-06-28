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28.06.2021 18:21
Рубрика: Общество

Врач предостерег привившихся от пребывания на солнце

Текст: Ольга Орлова

Люди, поставившие прививку от коронавируса, должны некоторое время остерегаться попадания на место инъекции прямых солнечных лучей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог и воспаление кожи даже у полностью здорового человека. А после вакцинации организм считается более уязвимым, поэтому первые три дня врачи рекомендуют не перегружать его физическими нагрузками, не мочить место укола - ведь любое микроповреждение кожи может стать входными воротами для инфекции; а сейчас, в особенно жаркий период, врачи предостерегают также от загара.

Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Гистамин вызывает аллергическую реакцию, что весьма нежелательно на фоне вакцинации.

Эксперт посоветовал воздержаться от солнечных ванн не менее чем на месяц после прививки. "Три недели после первой прививки, и две недели после второй, пока идет выработка антител", уточнил он.

Надо принимать это во внимание, планируя свой отпуск на море. Если же отпуск уже начался, а прививка сделана непосредственно перед отъездом, нужно избегать прямых солнечных лучей, на пляже бывать до 10 часов утра и после 6 часов вечера, а в полуденный зной лучше отдыхать в укрытии. Впрочем, эти советы пригодятся всем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Наука Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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