Международный центр самбо и бокса построят в "Лужниках"

В "Лужниках" уже в этом году закончат строительство Международного центра самбо и бокса. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Напомню, дворец самбо и бокса - уникальный спортивный объект, аналогов которому нет в мире. Он призван обеспечить высокий статус Москвы как нового мирового центра развития единоборств.

"45 000 квадратных метров станут подарком для настоящих фанатов спорта, для тех, кто стремится только вперед, к спортивному совершенству", - сказал глава департамента. Сейчас, по словам Загрутдинова, наряду с фасадными работами строители выбирают материалы для отделки, оборудование, мебель.

Скоро в зрительных залах зальют трибуны на 1600 мест в блоке самбо и 2000 мест - в блоке бокса.

В проекте учтены все ведущие мировые практики, требования и регламенты по организации спортивно-тренировочной деятельности по боксу AIBA, IBF, WBA и по самбо ESF и FIAS.