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28.06.2021 14:15
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 7 246 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 7 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 697 человек. На ИВЛ находится 644 человека.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В городе выздоровели еще 4433 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 148 291 человека. В столице скончались 124 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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