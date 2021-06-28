В Ивановской области у туристов будут проверять сертификат о прививках

Въезд в Ивановскую область с автобусным или шоп-туром с 1 июля станет возможен только при условии, что гость прошел полную вакцинацию от коронавирусной инфекции или имеет антитела к ней.

Новые правила введены в Ивановской области из-за роста заболеваемости COVID-19. За последние сутки здесь прибавилось 77 пациентов с таким диагнозом.

Ранее попасть в регион в автобусном туре можно было при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. С 1 июля потребуется справка об антителах или сертификат о завершенном курсе вакцинации (оригинал), сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента здравоохранения региона Артура Фокина. Аналогичные условия вводятся для участников шоп-туров в торговые центры.

Кроме того, в Ивановской области запретили досуговые и развлекательные мероприятия с участием более 200 человек. Если людей собирается меньше, в день праздника они должны пройти тестирование на коронавирус. Дни городов и районов летом проводиться не будут.

Приемным комиссиям ивановских вузов рекомендовали работать с абитуриентами дистанционно. Очный прием возможен в случае, если все сотрудники вакцинированы или имеют антитела.