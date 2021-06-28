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28.06.2021 19:04
Рубрика: Происшествия

В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС

Текст: Иван Петров

36-летний хулиган, решивший угнать полицейский автомобиль, арестован по решению суда на 2 месяца. Необычное преступление произошло в минувшие выходные - находившийся в изрядном подпитии приезжий из Калуги увидел в центре Москвы на улице Воздвиженка автомобиль ДПС, в котором не было полицейских (они отошли оформить ДТП).

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Мужчину почему-то потянуло покататься на машине с мигалками. Он прыгнул в полицейское авто, завёл мотор и умчался в сторону Минского шоссе. Через несколько минут он был задержан. Установить местонахождение угнанного автомобиля не составило труда, поскольку они все оборудованы датчиками ГЛОНАСС.

Объяснить свой поступок внятно задержанный не смог.

"В отношении Радченко Олега Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа", - сообщили в понедельник в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Уточняется, что арестованный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по этому составу преступления - лишение свободы на срок до 5 лет. Самое мягкое - штраф до 120 тысяч рублей.

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