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28.06.2021 13:52
Рубрика: Общество

В Туле пассажирам автобусов и трамваев стали бесплатно раздавать маски

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле начали бесплатно раздавать одноразовые маски в муниципальном транспорте. Пассажирам, у которых не оказалось при себе индивидуальных средств защиты, могут взять маску в специальном боксе, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Боксы с масками и емкости с антисептиком установлены рядом с кабиной водителя. При входе ими очень легко воспользоваться.В каждом боксе находится около 40 одноразовых масок. На конечной остановке водитель проверяет, достаточно ли в боксе масок, и докладывает еще из дополнительного запаса, который у него имеется.

Как рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Игнатов, муниципальный транспорт в Туле - 230 автобусов, трамваев и троллейбусов. С сегодняшнего дня все оснащены такими боксами. По его словам, маски закуплены в достаточном количестве.

Кроме того, МКП "Тулгорэлектротранс" продолжает дезинфицировать как транспорт, так и остановочные павильоны. Санитарная обработка муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов проводится по ночам - с 23:00 до 5:00. Ежедневно снаружи и внутри моют и дезинфицируют около 250 единиц транспорта.

Санитарная обработка коммерческого транспорта ведется силами муниципального "Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы". На трех конечных остановках каждый день (кроме выходных) с 10 до 18 часов спасатели дезинфицируют порядка 50-60 машин.

- На регулярной основе проводится дезинфекция подземных пешеходных переходов, общественных пространств, территорий образовательных учреждений, МКД, детских и спортивных площадок, - заверили в мэрии.

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