В Смоленской области отца задержали за истязание ребенка

Смоленские следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетней (часть 2 статьи 117 УК РФ) против 33-летнего жителя Новодугинского района.

Предварительно установлено, что злоупотребляющий спиртным мужчина избивал свою маленькую дочь практически с момента ее рождения в декабре 2020 года. Таким образом отец наказывал ребенка за громкий плач.

- Девочке систематически причинялись физические и психические страдания, - отметили в СК.

Подозреваемый задержан. Следователи изучают обстановку в семье и условия жизни других детей.