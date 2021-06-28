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28.06.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

В Смоленской области отца задержали за истязание ребенка

Текст: Антон Валагин

Смоленские следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетней (часть 2 статьи 117 УК РФ) против 33-летнего жителя Новодугинского района.

В Самаре мать выкинула дочь с балкона шестого этажа

Предварительно установлено, что злоупотребляющий спиртным мужчина избивал свою маленькую дочь практически с момента ее рождения в декабре 2020 года. Таким образом отец наказывал ребенка за громкий плач.

- Девочке систематически причинялись физические и психические страдания, - отметили в СК.

Подозреваемый задержан. Следователи изучают обстановку в семье и условия жизни других детей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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