В Биробиджане две девочки утонули в заброшенном карьере

Сотрудники следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело после гибели двух девочек-подростков в карьере, расположенном в черте Биробиджана.

Трагедия произошла 27 июня. Как рассказали в пресс-службе мэрии, две девочки 13 и 14 лет прогуливались по берегу заброшенного водоема. Одна из них решила зайти в воду, при этом поскользнулась и пропала из виду. Вторая бросилась подруге на помощь, но тоже утонула.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Тела погибших достали из воды.

"По факту происшествия в отношении должностных лиц администрации Биробиджана, которые не приняли мер по ограничению доступа граждан на опасный объект, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.