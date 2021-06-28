В Южно-Сахалинске рассказали о состоянии детей, выпавших из окна

Дети, выпавшие из окна многоэтажного дома в Южно-Сахалинске, находятся в реанимации. Со вчерашнего дня их здоровье не ухудшилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Оба ребенка получили переломы, повредили легкие, мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его сестра дышит самостоятельно.

Трагедия случилась в воскресенье в доме на улице Есенина. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна квартиры на третьем этаже.

Уже известно, что малыши играли на подоконнике у распахнутого окна, оборудованного москитной сеткой. В это время их матери не было дома, отец спал.

Как сообщили в пресс-службе, эта семья является многодетной, на профилактическом учете не состоит.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура.