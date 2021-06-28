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28.06.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

Житель Владивостока во время ссоры с женой повредил шесть машин

Текст: Анна Бондаренко

Житель Владивостока во время конфликта с женой устроил дебош, после чего отправился под арест на 15 суток, а также стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Фото: iStock
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Звонок о том, что некий гражданин пытался поджечь дверь в одной из квартир, поступил от жильцов дома, расположенного на проспекте Красного Знамени.

Прибывшие на место полицейские установили, что 30-летний мужчина решил выяснить отношения с супругой, с которой не проживает вместе. Будучи нетрезвым, он подъехал к стоянке возле дома, где повздорил с охранником, повредил две машины, а затем направился к дому, где живет его жена. Возле ее входной двери он поджег бумагу, а затем вернулся к своей машине и попытался уехать, задев при этом четыре припаркованные во дворе иномарки. Там его задержали сотрудники ДПС.

Они проверили базы данных и выяснили, что нарушитель лишен прав за езду в нетрезвом виде.

На него составили административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", части 1 статьи 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", а также по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления". За это нарушение Ленинский районный суд отправил его под административный арест на 15 суток.

Также мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения". Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него еще одного дела - об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

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