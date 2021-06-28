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28.06.2021 10:44

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечило коллективный иммунитет сотрудников к COVID-19

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечило коллективный иммунитет сотрудников к COVID-19
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело промежуточные итоги вакцинации сотрудников от COVID-19. В настоящее время 83 процента работников предприятия имеют антитела, таким образом коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции на предприятии сформирован.

Массовая вакцинация проводится с января. В приоритете при получении вакцины - работники объектов, расположенных территориях, удаленных от крупных городов и населенных пунктов. Также в ключевую группу по вакцинации вошли сотрудники непрерывного производственного цикла - диспетчеры по транспортировке нефти и нефтепродуктов, операторы товарные, лаборанты химического анализа, охранники.

"Такой подход позволил предприятию обеспечить бесперебойную работу и выполнить в полном объеме все утвержденные графики транспортировки нефти и нефтепродуктов компаниям-партнерам", - отметил генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной.

В настоящее время на всех объектах предприятия выполняются строгие санитарно-эпидемиологические требования территориальных управлений Роспотребнадзора. Среди них - соблюдение масочного режима и режима социального дистанцирования, дезинфекция административно-бытовых и производственных помещений, минимизация контактов. Кроме того, продолжает действовать оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Справка

Коллективный, или популяционный, иммунитет является косвенной защитой от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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