Губернатор поручил наладить поставку вакцины в Новосибирскую область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минздраву региона обеспечить бесперебойную и в необходимых объемах поставку вакцины от COVID-19. Для этого нужно активнее работать с федеральными структурами.

Глава области обратил внимание на то, что у граждан должна быть возможность вакцинироваться в комфортных условиях.

Жители региона в последнее время начали более активно вакцинироваться, и уже на прошлой неделе, как подчеркнул губернатор, регион столкнулся с перебоями в наличии вакцины - фактически работали "с колес".

- Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось "выбить" дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит, в лучшем случае, до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами - письмами, телефонными переговорами для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина! - сказал Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве области.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил, что в ближайшие 7-10 дней ожидается поставка около 55 тысяч доз. В ближайшее время будет подготовлено письмо за подписью губернатора Андрея Травникова в минздрав РФ с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области.

По данным руководителя областного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 1087 новых случаев заболевания COVID-19, что на 29 процентов больше, чем на предыдущей неделе. Темпы прироста за последние пять недель несколько снизились.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в регионе развернуто 4659 коек, продолжается перепрофилирование медучреждений под больных коронавирусом - в ближайшее время будут открыты кардиодиспансер и терапевтический филиал 25-й больницы.

Справка "РГ"

Министр Константин Хальзов сообщил, что 26 июня в регион поступило 45 тысяч доз вакцины, ранее - свыше 433 тысяч доз. Первый компонент получили 410,9 тысячи жителей региона, двукратно - 312,9 тысячи человек. Текущий темп вакцинации - 6291 человек в день.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики коронавируса во всех взрослых поликлиниках. Мобильные пункты работают почти в 20 общественных местах, в том числе в торговых центрах, на рынках, в магазинах и даже на парковке зоопарка.