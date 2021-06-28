Новосибирский минздрав проверит работу поликлиник в условиях пандемии

Министерство здравоохранения Новосибирской области организует серию проверок работы первичного звена в условиях пандемии. Особое внимание - работе кол-центров, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса.

- Сейчас значительно выросла нагрузка на медицинские учреждения, особенно на первичное звено. Наша тактика организации медпомощи пациентам с ковидом выстроена таким образом, что мы максимально оказываем помощь именно в амбулаторных условиях, и только тех, кому действительно необходима кислородная поддержка и у кого ухудшение состояния, переводим в стационар, - сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время посещения Городской клинической поликлиники (ГКП) №20.

По словам министра, очень важно, чтобы люди могли вызвать врача любым удобным способом и получить медицинскую помощь.

В министерстве отмечают, что задача первичного звена - на 100 процентов обойти первичных пациентов с коронавирусом, а в дальнейшем контролировать их лечение дома, в том числе через аудиоконсультации.

Ранее комиссия регионального миндрава проверила работу службы-124: как организован прием звонков, как они передаются в первичное звено. Сейчас внимание поликлиникам. В ГКП №20 Константин Хальзов лично проверил, как организована работа с пациентами, начиная от приема звонков.

Главный врач медицинского учреждения Игорь Воробьев сообщил министру, что в поликлинике разделены потоки пациентов с признаками ОРВИ и плановых, а также запись пациентов на прием, диспансеризацию и вакцинацию.

По словам главврача, количество звонков в день увеличилось с 50-60 в январе-феврале до сегодняшних 458. Основные темы - вакцинации, диспансеризация и прием. В кол-центре утром работают два человека, один - вечером. Они занимаются только пациентами. Более 350 человек находятся на аудиоконтроле.

- Если фиксируют отрицательную динамику, то отправляем врача повторно, - отметил Игорь Воробьев. - У нас нет необслуженных вызовов. Всех пациентов обслуживаем в день поступления вызова. Могут быть накладки, но мы стараемся сделать все для наших пациентов.

Количество выездных бригад медиков увеличено в медучреждении до семи (в прежнее время их работало две). Благодаря минздраву поликлиника дополнительно получила три машины для организации вызовов на дом. Врачам помогают студенты-медики, а с 1 июля медучреждение усилят четырьмя врачами и медсестрами.

В минздраве обращают внимание на то, что оформить вызов на дом пациенты могут через сайт "Госуслуги". В этом случае не нужно тратить время на дозвон до поликлиники или Единой регистратуры-124.