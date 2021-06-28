Новосибирский минздрав проверит работу поликлиник в условиях пандемии

Новости

Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола 14:51
Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска 14:40
Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов 14:26
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили 14:24
Кабмин: Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением 14:19
В московском метро из-за подтопления приостановлено движение 14:19
Квентин Тарантино подтвердил, что уходит из кино 14:18
Оперштаб: В Москве выявлено 7 246 новых случаев COVID-19 14:15
Лидеры России и Китая провели встречу по видеосвязи 13:53
В Туле пассажирам автобусов и трамваев стали бесплатно раздавать маски 13:52
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России в разных сферах 13:48
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии 13:41
Михалков возмущенно прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе 13:37
Инвалиды смогут принять участие в тестировании средств реабилитации 13:30
Захарова заявила о попытках Запада подчинить территории и ресурсы Балкан 13:28
Джабаров: Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада 13:28
Ударно-разведывательный беспилотник "Орион" выводят на мировой рынок 13:26
Рафик Загрутдинов: В столице готовятся к вводу девять станций МЦД 13:18
Песков: Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет 13:17
В Казахстане высоко ценят вклад Матвиенко в развитие отношений с РФ 13:10
В Ленинградской области задержали похитителей молодого человека 13:09
Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива 13:07
Соцсетям и мессенджерам грозят новые штрафы за неудаление информации 13:05
Умершей 25 июня актрисе Ольге Барнет так и не смогли поставить диагноз 13:02
Песков: Военные советники из России не участвовали в убийствах в ЦАР 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 13:53
Рубрика: Власть

Новосибирский минздрав проверит работу поликлиник в условиях пандемии

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Министерство здравоохранения Новосибирской области организует серию проверок работы первичного звена в условиях пандемии. Особое внимание - работе кол-центров, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 - Сейчас значительно выросла нагрузка на медицинские учреждения, особенно на первичное звено. Наша тактика организации медпомощи пациентам с ковидом выстроена таким образом, что мы максимально оказываем помощь именно в амбулаторных условиях, и только тех, кому действительно необходима кислородная поддержка и у кого ухудшение состояния, переводим в стационар, - сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время посещения Городской клинической поликлиники (ГКП) №20.

Фото: Татьяна Кравченко
Губернатор поручил наладить поставку вакцины в Новосибирскую область

По словам министра, очень важно, чтобы люди могли вызвать врача любым удобным способом и получить медицинскую помощь.

 В министерстве отмечают, что задача первичного звена - на 100 процентов обойти первичных пациентов с коронавирусом, а в дальнейшем контролировать их лечение дома, в том числе через аудиоконсультации.

 Ранее комиссия регионального миндрава проверила работу службы-124: как организован прием звонков, как они передаются в первичное звено. Сейчас внимание поликлиникам. В ГКП №20 Константин Хальзов лично проверил, как организована работа с пациентами, начиная от приема звонков. 

 Главный врач медицинского учреждения Игорь Воробьев сообщил министру, что в поликлинике разделены потоки пациентов с признаками ОРВИ и плановых, а также запись пациентов на прием, диспансеризацию и вакцинацию.

 По словам главврача, количество звонков в день увеличилось с 50-60 в январе-феврале до сегодняшних 458. Основные темы - вакцинации, диспансеризация и прием. В кол-центре утром работают два человека, один - вечером. Они занимаются только пациентами. Более 350 человек находятся на аудиоконтроле.

 - Если фиксируют отрицательную динамику, то отправляем врача повторно, - отметил Игорь Воробьев. - У нас нет необслуженных вызовов. Всех пациентов обслуживаем в день поступления вызова. Могут быть накладки, но мы стараемся сделать все для наших пациентов.

 Количество выездных бригад медиков увеличено в медучреждении до семи (в прежнее время их работало две). Благодаря минздраву поликлиника дополнительно получила три машины для организации вызовов на дом. Врачам помогают студенты-медики, а с 1 июля медучреждение усилят четырьмя врачами и медсестрами.

 В минздраве обращают внимание на то, что оформить вызов на дом пациенты могут через сайт "Госуслуги". В этом случае не нужно тратить время на дозвон до поликлиники или Единой регистратуры-124.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
Названы симптомы нового "лямбда"-штамма COVID-19
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние