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28.06.2021 13:43
Рубрика: Власть

Специалисты Омского НПЗ получили награды за инновации для производства

Текст: Наталья Граф (Омск)
 В канун Дня изобретателя и рационализатора омские власти вручили награды сотрудникам промышленных предприятий города, научно-исследовательских институтов и вузов.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Торжественное мероприятие прошло в Омском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены 27 омичам, внесшим свой вклад в разработку и реализацию инновационных проектов.

Фото: Сергей Царев
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Среди них награжденных - 14 сотрудников Омского НПЗ. Они являются авторами рационализаторских инициатив в сфере модернизации производства, внедрения инновационных цифровых решений, сокращения энергозатрат предприятия, охраны труда. Опыт омских нефтепереработчиков в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в очередной раз получил высокую оценку со стороны профессионального сообщества.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки являются неотъемлемой частью работы омского предприятия, тесно сотрудничающего с ведущими научными учреждениями России. Уникальный характер исследований в области совершенствования технологий и процессов нефтепереработки подтверждается многочисленными патентами.

На данный момент омские нефтепереработчики обладают 107 патентами на изобретения. Еще 13 заявок на изобретения ждут одобрения.

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