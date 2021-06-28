В Барнауле украли и сдали в металлолом опору моста

Новости

Американка Сидни Маклафлин побила рекорд мира в беге на 400 м с барьерами 09:27
В Москве школьные медкарты врачи будут оформлять в электронном виде 09:22
Тюменцу потребовалась помощь хирургов после попытки убрать морщины 09:14
МЧС предупредило жителей столичного региона о ливнях с градом 08:55
В Киеве пригрозили отнять землю у россиян 08:50
В Киргизии впервые с начала года выявили более тысячи новых случаев COVID-19 08:47
В Москве началась обязательная "удаленка" 08:43
Раскрыта популярная схема обмана с бесплатными объявлениями 08:43
Лавров отметил поддержку США позиции России о балансе интересов 08:40
Врач назвала причины для медицинского отвода от прививки против COVID-19 08:34
Россиянам рассказали, когда надо продавать доллары и евро 08:33
Мурашко перечислил тех, с кого начнется расширенная диспансеризация 08:31
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 08:16
В Бангкоке ввели новые ограничения из-за роста заражений COVID-19 07:59
Вакцинация от COVID-19 стала обязательной для 113 тыс забайкальцев 07:48
Работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам 07:27
В Приамурье не будут ждать федеральных денег для помощи подтопленцам 07:03
Меркель предложила не пускать британцев в страны ЕС 06:42
Китайская ГЭС Байхэтань начала вырабатывать электроэнергию 06:41
В Средиземноморье корабли России провели учения с "кинжальными" МиГ-31 06:05
Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом столе Восточного 05:52
В Гонконге из-за непогоды отменили торги на фондовой бирже 05:38
В Сиднее предупредили о новом всплеске случаев COVID-19 05:11
На северо-западе США и в Канаде установилась аномальная жара 05:06
На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19 04:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
28.06.2021 09:21
Рубрика: Происшествия

В Барнауле украли и сдали в металлолом опору моста

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли по горячим следам кражу опоры моста через реку Пивоварка. Оказалось, конструкцию снял житель соседнего города, чтобы сдать в металлолом.

Фото: iStock
В Иркутске за несколько дней украли 147 решеток с ливневой канализации

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что в полицию обратились представители гаражного кооператива, которые вместе с жильцами соседних домов сами оборудовали небольшой металлический мост для проезда через речушку. Но на днях они заметили, что одну из опор кто-то снял и по мосту стало опасно ездить.

Сотрудникам полиции удалось оперативно разыскать похитителя - им оказался ранее судимый 25-летний житель Новоалтайска, который уже успел сдать украденную опору в пункт приема металлолома. Кусок металла, оторванный от моста, специалисты оценили примерно в пять тысяч рублей. Теперь молодому человеку грозит новый срок, а владельцам гаражного кооператива предстоит непредвиденный ремонт мостового сооружения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Мурашко перечислил тех, с кого начнется расширенная диспансеризация
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России
В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами
На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году