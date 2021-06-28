В Барнауле украли и сдали в металлолом опору моста

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли по горячим следам кражу опоры моста через реку Пивоварка. Оказалось, конструкцию снял житель соседнего города, чтобы сдать в металлолом.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что в полицию обратились представители гаражного кооператива, которые вместе с жильцами соседних домов сами оборудовали небольшой металлический мост для проезда через речушку. Но на днях они заметили, что одну из опор кто-то снял и по мосту стало опасно ездить.

Сотрудникам полиции удалось оперативно разыскать похитителя - им оказался ранее судимый 25-летний житель Новоалтайска, который уже успел сдать украденную опору в пункт приема металлолома. Кусок металла, оторванный от моста, специалисты оценили примерно в пять тысяч рублей. Теперь молодому человеку грозит новый срок, а владельцам гаражного кооператива предстоит непредвиденный ремонт мостового сооружения.