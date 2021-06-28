Четыре района Дагестана оказались отрезаны из-за обрушения скалы

В Шамильском районе Дагестана из-за крупного обрыва верхового откоса скалы заблокировано дорожное движение в четырех районах. Об этом сообщает минтранс региона.

ЧП случилось ночью на 30-м километре автодороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал, площадь обвала - более 7 тысяч кубометров.

В результате происшествия прервано движение в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский и Бежтинский районы, весь автотранспорт направляется по объездному пути.

На месте обвала ведутся восстановительные работы, которые продлятся несколько дней. Но власти планируют открыть временный проход к 20.00 сегодняшнего дня.