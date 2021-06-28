Кабмин выделил 75 млн рублей на центр профилактики терроризма в Беслане

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета 75 млн рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ​​​.

Выделить деньги поручено Минэкономразвития, Минкультуры и Минфину. Центр предполагается создать в школе №1, где в 2004 году террористы захватили заложников.

Ранее власти Северной Осетии выделили на центр около 30 млн рублей. Его планируется сдать в 2022-2023 годах.