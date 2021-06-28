На Ставрополье из-за селя временно перекрыли две дороги

На двух междугородних дорогах в Ставропольском крае вечером в понедельник временно ограничили движение из-за мощного селя, сошедшего на проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, селевые потоки вызвал сильный дождь на востоке края.

- Негативные погодные условия, в виде сильного ливня и ветра стали причиной ограничения движения автотранспорта в Буденновском и Благодарненском ГО на автодороге: "Светлоград-Благодарный-Буденновск" с 71 по 121 километр. В 23 часа 30 минут ограничили движение на автодороге "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды" с 231 по 233 километр, - отметили в Госавтоинспекции.

На видео, которое опубликовали в своем аккаунте Instagram дорожные полицейские региона, видно, что по дороге течет грязевой поток, который несет ветки и мусор. Автомобиль ГИБДД останавливается и не может проехать.

Водителям порекомендовали пользоваться объездными маршрутами. Сейчас на обоих участках работает спецтехника, которая расчищает дорожное полотно от нанесенных селем грязи и деревьев. Наряды ДПС контролируют ситуацию на месте.

По предварительным данным, дороги останутся перекрытыми до утра вторника.