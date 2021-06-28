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Рубрика: Происшествия

На Ставрополье из-за селя временно перекрыли две дороги

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

На двух междугородних дорогах в Ставропольском крае вечером в понедельник временно ограничили движение из-за мощного селя, сошедшего на проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, селевые потоки вызвал сильный дождь на востоке края.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Негативные погодные условия, в виде сильного ливня и ветра стали причиной ограничения движения автотранспорта в Буденновском и Благодарненском ГО на автодороге: "Светлоград-Благодарный-Буденновск" с 71 по 121 километр. В 23 часа 30 минут ограничили движение на автодороге "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды" с 231 по 233 километр, - отметили в Госавтоинспекции.

На видео, которое опубликовали в своем аккаунте Instagram дорожные полицейские региона, видно, что по дороге течет грязевой поток, который несет ветки и мусор. Автомобиль ГИБДД останавливается и не может проехать.

Водителям порекомендовали пользоваться объездными маршрутами. Сейчас на обоих участках работает спецтехника, которая расчищает дорожное полотно от нанесенных селем грязи и деревьев. Наряды ДПС контролируют ситуацию на месте.

По предварительным данным, дороги останутся перекрытыми до утра вторника.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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