На Ставрополье задержали главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Руководителя ООО "газпром межрегионгаз Ставрополь" задержали в понедельник по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере. Информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

- В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он задержан, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следствие собирается выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Компанией с 2019 года руководит Сергей Бондаренко. Прошлой осенью были задержаны двое его заместителей, которые являются фигурантами уголовного дела. По версии следствия, один из них получил взятку, а другой выступил посредником в незаконной сделке.