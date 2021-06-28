Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах

Петроградский районный суд Петербурга на 50 тысяч рублей оштрафовал киностудию "Ленфильм" за плохое содержание зданий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, к ответственности киностудию привлекли за комплекс зданий Г.А. Александрова на Каменностровском проспекте, 10. Они носят разные названия: "Здание театра и ресторана в саду "Аквариум", "Доходнй дом". По этому же адресу расположено главное здание киностудии.

Летом прошлого года состояние домов проверила комиссия, которая установила, что на зданиях имеются трещины и сколы, на некоторых карнизах обнажилась кирпичная кладка, а на зданиях театра и ресторана начала расти трава.

Со двора одно из зданий оказалось обтянуто зеленой сеткой. Недовольство проверяющих вызвало и наличие кондиционеров на зданиях.

Дело в том, что все эти дома являются выявленными объектами культурного наследия.

На судебном заседании представители киностудии согласились со всеми претензиями проверяющих, но отметили, что на ремонт у "Ленфильма" просто нет денег. А те нарушения, которые можно устранить, исправлены. В частности, кондиционеры киностудия со стен демонтировала.