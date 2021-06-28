Под Калининградом пассажирский автобус врезался в дерево

Рейсовый пассажирский автобус №120, следовавший в сторону побережья по маршруту Калининград-Янтарный, попал в аварию. Несколько пассажиров госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по предварительным данным, пострадали одиннадцать человек, среди них - двое детей, погибших нет. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, в основном люди получили ушибы и переломы.

На место происшествия выехали полицейские, спасатели, шесть медицинских бригад, пострадавшие направляются в лечебные учреждения региона. Причины ДТП выясняются.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на трассе неподалеку от Янтарного и столкнулся с придорожным деревом.