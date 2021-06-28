В Ленинградской области задержали похитителей молодого человека

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двоих преступников, которые похитили молодого мужчину и требовали за его освобождение выкуп.

Ирина Волк рассказала, что похищение произошло в мае. Тогда в отдел полиции Пскова обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее 27-летнего сына, который ушел с работы и не вернулся.

Преступников искали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, коллеги из регионов и ФСБ.

Выяснилось, что парень был похищен. По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область.

Почти месяц бандиты удерживали его в частных домах, в целях конспирации постоянно переезжали с места на место. За освобождение своего пленника они требовали у его родственников выкуп в 2 миллиона долларов. При этом они высылали близким аудиозаписи с его истязаниями.

Двоих похитителей задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Бандиты пытались оказать сопротивление и скрыться. Там же находился похищенный мужчина - избитый, в наручниках, со связанными ногами и повязкой на глазах. У преступников нашли пистолет, предположительно травматический, и наручники.

Задержанные взяты под стражу.