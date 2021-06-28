До конца июня в Крыму ожидаются сильные дожди

Новости

Qualcomm представила новый процессор для флагманских смартфонов 16:36
Володин ревакцинировался от коронавируса 16:34
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации 16:28
Глава "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задержан по делу о растрате 16:27
Ученые назвали сроки возможного пика третьей волны COVID-19 16:26
В Египте живший на пособия мужчина оставил наследство в 1,5 млн долларов 16:21
Более 6 тысяч заявок подали рестораны Москвы на работу в режиме COVID-free 16:18
В Москве рестораны готовы компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов 16:17
Geely назвала цены на кроссовер Atlas Pro с мягким гибридом 16:16
От COVID умер создатель группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов 16:16
Глава Минздрава оценил расходы на борьбу с COVID-19 16:14
Зампред Сбера оценил идеи Банка России по ограничению роста экосистем 16:14
Вакцину от COVID-19 получили 23 миллиона россиян 16:09
Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны" 16:06
Мурашко: Нет лекарства, кардинально влияющего на COVID-19 16:05
Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 15:55
Регионам Урала пообещали аномальную жару 15:46
Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах 15:44
Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам 15:39
В Ивановской области у туристов будут проверять сертификат о прививках 15:39
В Новосибирске проведут проверку опасного сближения самолетов 15:32
Более половины россиян не знают, как сменить поисковую систему в смартфоне 15:27
"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big 15:26
В Подмосковье без электроэнергии остались 15 тысяч человек 15:24
Центр "Вектор": В России нет случаев заражения "лямбда"-штаммом COVID-19 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 15:50
Рубрика: Общество

До конца июня в Крыму ожидаются сильные дожди

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крыму до конца июня сохранится высокая вероятность сильных дождей. Об этом со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую сообщил ТАСС.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Ялте субботний ливень подтопил 20 домов

По словам специалиста, также ожидается шквалистый ветер.

- Ситуация очень серьезная, - предупредила она и добавила, что определить место, где прольются дожди, синоптики сумеют лишь за несколько часов до того, как они начнутся.

В течение июня в Крыму неоднократно объявляли штормовые предупреждения, последнее - накануне. В Главном управлении МЧС по Крыму, сославшись на прогноз Крымского гидрометцентра, предупредили о том, что до конца суток 28 июня на отдельных крымских реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра, а в селевых бассейнах - угроза схода селей.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Мурашко: Нет лекарства, кардинально влияющего на COVID-19
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
Меркель: ЕС следует обсуждать отношения с РФ не между собой, а с Москвой
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару