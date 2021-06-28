До конца июня в Крыму ожидаются сильные дожди

В Крыму до конца июня сохранится высокая вероятность сильных дождей. Об этом со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую сообщил ТАСС.

По словам специалиста, также ожидается шквалистый ветер.

- Ситуация очень серьезная, - предупредила она и добавила, что определить место, где прольются дожди, синоптики сумеют лишь за несколько часов до того, как они начнутся.

В течение июня в Крыму неоднократно объявляли штормовые предупреждения, последнее - накануне. В Главном управлении МЧС по Крыму, сославшись на прогноз Крымского гидрометцентра, предупредили о том, что до конца суток 28 июня на отдельных крымских реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра, а в селевых бассейнах - угроза схода селей.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.