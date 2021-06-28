Под Ростовом новорожденная скончалась от кормления козьим молоком

21-летнюю жительницу Каменского района Ростовской области подозревают в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку, в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, женщина, отказавшись от грудного вскармливания своей новорожденной дочери, давала ей коровье и козье молоко. Так как пища не соответствовала возрасту ребенка, это привело к нарушению обмена веществ.

Девочка потеряла в весе, ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти младенца.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.