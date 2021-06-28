В Ялте начали проводить ежедневные пробы морской воды

Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю с 28 июня начали брать ежедневные пробы морской воды у берегов Ялты для определения ее качества. Об этом сообщила руководитель управления Наталья Пеньковская.

По ее словам, решение о начале отбора воды связано с погодными условиями и течением у берегов Ялты. Пробы на анализ специалисты ведомства будут брать на протяжении ближайших трех дней вдоль уреза воды на протяжении от поселка Форос до Алупки.

- Это первые пляжи, в отношении которых может быть принято решение о возобновлении там купания, - пояснила глава управления.

Как сообщалось, из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей.