В Ялте начали проводить ежедневные пробы морской воды

Новости

Регионам Урала пообещали аномальную жару 15:46
Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах 15:44
Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам 15:39
В Ивановской области у туристов будут проверять сертификат о прививках 15:39
В Новосибирске проведут проверку опасного сближения самолетов 15:32
Более половины россиян не знают, как сменить поисковую систему в смартфоне 15:27
"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big 15:26
В Подмосковье без электроэнергии остались 15 тысяч человек 15:24
Центр "Вектор": В России нет случаев заражения "лямбда"-штаммом COVID-19 15:20
Джордж Мартин напишет новый финал "Игры престолов" 15:18
Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола 14:51
Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска 14:40
Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов 14:26
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили 14:24
Кабмин: Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением 14:19
В московском метро из-за подтопления приостановлено движение 14:19
Квентин Тарантино подтвердил, что уходит из кино 14:18
Оперштаб: В Москве выявлено 7 246 новых случаев COVID-19 14:15
Лидеры России и Китая провели встречу по видеосвязи 13:53
В Туле пассажирам автобусов и трамваев стали бесплатно раздавать маски 13:52
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России в разных сферах 13:48
Путин проведет совещания по подготовке к прямой линии 13:41
Михалков возмущенно прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе 13:37
Инвалиды смогут принять участие в тестировании средств реабилитации 13:30
Захарова заявила о попытках Запада подчинить территории и ресурсы Балкан 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 15:28
Рубрика: Общество

В Ялте начали проводить ежедневные пробы морской воды

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю с 28 июня начали брать ежедневные пробы морской воды у берегов Ялты для определения ее качества. Об этом сообщила руководитель управления Наталья Пеньковская.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму перечислили открытые для купания пляжи

По ее словам, решение о начале отбора воды связано с погодными условиями и течением у берегов Ялты. Пробы на анализ специалисты ведомства будут брать на протяжении ближайших трех дней вдоль уреза воды на протяжении от поселка Форос до Алупки.

- Это первые пляжи, в отношении которых может быть принято решение о возобновлении там купания, - пояснила глава управления.

Как сообщалось, из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей.

В регионах Общество Здоровье Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов
Меркель: ЕС следует обсуждать отношения с РФ не между собой, а с Москвой
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару