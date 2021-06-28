В Новороссийске обнаружили 160 тысяч пачек контрабандных сигарет

В Новороссийске таможенники совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой пресекли попытку незаконного вывоза из страны в Грецию почти 160 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

По информации ведомства, владелец груза оформил на экспорт контейнер с шестнадцатью тоннами пиломатериалов. Однако в ходе осмотра сотрудники таможни обнаружили внутри тайники, замаскированные трехметровыми досками. В них лежали пачки сигарет, произведенные в Белоруссии и маркированные специальными акцизными марками. Рыночная стоимость изъятых табачных изделий составила более 20 миллионов рублей.

"По данному факту сотрудники Новороссийской таможни возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий", - рассказали в пресс-службе ФТС России. - Было установлено место, где изготавливали тайники в досках. Проверяя информацию кубанских коллег, сотрудники Смоленской таможни нашли цех и изъяли табачные изделия, деревообрабатывающие станки, брусья, столярный клей, а также заготовки для тайников и готовый схрон с контрабандным товаром внутри".