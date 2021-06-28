Постановление главного государственного санитарного врача по Тамбовской области от 28 июня 2021 года № 17 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Тамбовской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции оценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла со второй декады мая 2021г. на 70%. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 65%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, предприятия пищевой промышленности и прочие) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 65,3%, дети - 6,2%, пенсионеры - 28,5%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом "б" части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03,1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населениям", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях/учреждениях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- пищевой промышленности;

- общественного питания;

- образования;

- здравоохранения;

- социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- лиц, оказывающих услуги почтовой связи;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тамбовской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тамбовской области, работникам органов власти Тамбовской области и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций/учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тамбовской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 20.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины, а в срок до 15.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Администрации Тамбовской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением

организациями/учреждениями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области (О.А. Ледовских) и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области (www.68.rospotrebnadzor.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Тамбовской области В.Н.Агафонов







