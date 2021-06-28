Умерла актриса Нина Коновалова

Советская, российская актриса театра и ТВ Нина Коновалова умерла 27 июня на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

"Нина Петровна вчера скончалась", - сказала представитель театра, без указания подробностей.

Дата и место прощания будут сообщены позже.

Нина Коновалова родилась 5 февраля 1937 года. Окончила Театральную студию при Театре имени Моссовета и служила в нем с 1964 года и до своего последнего дня - более полувека.

На экранах - с 1968-го, в порфолио - фильмы-спектакли "Белой перчатке" (Лора), "Голубые города", "Доктор Жуков, на выезд!", "Операция на сердце", "Суд над судьями" (Эльза), "Глазами клоуна", "Муж, жена и любовник", другие.