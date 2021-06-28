В Гонконге из-за непогоды отменили торги на фондовой бирже

На Гонконг сегодня обрушились мощные ливни и шквалистый ветер. В результате отменили торги на местной фондовой бирже, сообщил оператор этой торговой площадки.

Из-за разгула стихии нарушена работа банков и учреждений, приостановлена вакцинация от коронавируса в правительственных центрах, пишет ТАСС.

Метеорологическая обсерватория этим утром объявила максимальный, "черный" уровень угрозы из-за ливневых дождей. Интенсивность осадков превышает 70 миллиметров в час. Ожидается, что стихия пойдет на спад во второй половине дня.