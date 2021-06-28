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28.06.2021 18:05
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником"

Текст: Галина Мисливская

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов считает политическим отказ Германии признавать привитыми от коронавируса тех, кто вакцинировался "Спутником V".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Это чисто политическое решение, - приводит его слова РИА Новости. - Запад, старается нас сдерживать. У них стратегия такая - сдерживать Россию".

Парламентарий подчеркнул, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса, и теперь обладает несколькими эффективными препаратами, чем не могут похвастаться другие государства.

Напомним, ранее представитель минздрава ФРГ сообщил, что немецкая сторона не признает вакцинацию "Спутником V", поскольку препарат не допущен к использованию в Евросоюзе.

Власть Работа власти Внешняя политика Партии "Справедливая Россия" Вакцинация от коронавируса

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