В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником"

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов считает политическим отказ Германии признавать привитыми от коронавируса тех, кто вакцинировался "Спутником V".

"Это чисто политическое решение, - приводит его слова РИА Новости. - Запад, старается нас сдерживать. У них стратегия такая - сдерживать Россию".

Парламентарий подчеркнул, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса, и теперь обладает несколькими эффективными препаратами, чем не могут похвастаться другие государства.

Напомним, ранее представитель минздрава ФРГ сообщил, что немецкая сторона не признает вакцинацию "Спутником V", поскольку препарат не допущен к использованию в Евросоюзе.