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28.06.2021 14:03
Рубрика: В мире

В Италии отменили обязательное ношение масок на улице

Текст: Нива Миракян (Рим)
С 28 июня большая часть Апеннин, кроме области Валле-д'Аоста, переходит в "белую зону" низкой эпидемиологической опасности. В ее рамках будут сняты все ограничения на перемещения, работу баров и ресторанов, музеев, выставок, театров и кинотеатров, а также будет позволено ходить на открытом воздухе без масок.
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO

Обязательное ношение защитных масок на улице было введено в стране правительственным декретом от 8 октября 2020 года в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Теперь научно-технический комитет решил отказаться от этой меры.

Фото: Paolo MIRANDA / AF
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"Защитные маски являются одним из наиболее эффективных средств, снижающих циркуляцию вируса", но, учитывая нынешний эпидемиологический сценарий, при котором с 28 июня все области будут находиться в "белой зоне" низкой опасности COVID-19, имеются все условия для отказа от их обязательного ношения на открытом воздухе, говорится в заключении экспертов.

Однако, в некоторых населенных пунктах пока не спешат отказываться от этого антивирусного аксессуара из-за появления новых очагов заражения. К ним относятся город Норча (Умбрия) и несколько районов области Кампания.

Как бы там ни было, о полном отказе от масок пока в принципе речи не идет. На всей территории страны их ношение остается по-прежнему обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Также в Италии сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции и ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.

Несмотря на стремительно проходящую вакцинацию (в Италии привились около 30 процентов населения), индийский штамм "дельта плюс" уже просочился на территорию Апеннин. Как предупредил президент Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, в случае роста числа заражений, итальянцам придется вновь облачиться в маски.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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