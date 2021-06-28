В Казахстане высоко ценят вклад Матвиенко в развитие отношений с РФ

Личный вклад спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко в развитие двусторонних отношений Казахстана и России очень высоко оценивают в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По его словам, отношения, построенные на дружбе, партнерстве и союзничестве, имеют приоритетное значение в Казахстане. Важную роль в развитии сотрудничества между государствами играет парламентская дипломатия.

"Мы с большим уважением относимся к вашей плодотворной эффективной деятельности в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ", - с такими словами Токаев обратился к Матвиенко в ходе встречи.