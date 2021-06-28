В Киргизии впервые с начала года выявили более тысячи новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Киргизии, по данным минздрава, выявили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это произошло впервые с начала года.

Больше всего заразившихся COVID-19 зарегистрировано в Бишкеке - 640 человек.

Медики отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в республике, особенно в столице КР. В минздраве просят киргизстанцев соблюдать масочный режим, отказаться от посещения мест массового скопления людей и привиться от коронавируса.

Начиная с марта прошлого года, когда была официально объявлена эпидемия COVID-19 в стране, коронавирусом заразились 121 946 человек. Выздоровели 108 953, скончались от осложнений, вызванных вирусом, 1982 пациента.