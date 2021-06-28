В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России в разных сферах

Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует давление на внутренние дела РФ не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати министерства Олег Гаврилов, выступая в Совете Федерации.

"Вопросы предотвращения и преодоления последствий вмешательства в наши внутренние дела возникают на самых разных участках работы​​​. Это явление сопровождает деятельность министерства иностранных дел", - отметил дипломат.

По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет не только о публичной сфере. Российские загранучреждения за рубежом фиксируют давление, которое можно квалифицировать как вмешательство, в вопросах мягкого нормотворчества и информируют об этом Москву.

Как отметил Гаврилов, МИД формирует довольно внятную картину тех тенденций, которые являются предметом охвата деятельности комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.