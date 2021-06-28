В ВТБ ждут рост рынка ипотеки почти вдвое к 2025 году

По сравнению с итогами прошлого года, к 2025 году ипотечный рынок в России вырастет почти вдвое, рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как сообщил Печатников на Международном финансовом конгрессе ЦБ РФ, в 2020 году ипотечный портфель составил 10,2 триллиона рублей, в этом году, по прогнозу ВТБ, он вырастет до 12,5 триллиона, а в 2025 году достигнет отметки в 18,2 триллиона рублей.

Эксперт отметил, что у ипотечного рынка есть огромный потенциал, пока его уровень не превышает 10% ВВП, хотя, например, в США он составляет 65%.

"Мы по-прежнему не прогнозируем риска ипотечного пузыря, поскольку показатель просроченной задолженности - около 1%", - сказал Печатников.

Он добавил, что даже прогнозируемые высокие темпы развития не считаются опасными для рыночной стабильности. Как передает РБК, в ВТБ считают, что к 2025 году ипотечный рынок покажет значительный рост, а потом ожидается постепенное снижение.