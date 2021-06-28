Захарова: США сами уничтожают свою консульскую службу

США самостоятельно уничтожают собственную консульскую службу в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла США в РФ Джона Салливана о том, что из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран американское посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме.

Как обратила внимание дипломат, посольство США не в первый раз ставит под угрозу существования свою консульскую службу в России. "И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств", - напомнила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что "делают американские партнеры - это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике, так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной".

"В-третьих, Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает - по людям", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Салливан напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. Численность персонала ограничена 455 сотрудниками.

Как обратили внимание в Москве, американская сторона может легко заменить сотрудников посольства из числа россиян, которых теперь запрещено нанимать, гражданами США. Решение запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США было принято в апреле после очередного пакета антироссийских санкций. Тогда же было анонсировано прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, дипломатам из США ограничили в поездках по России.