Захарова заявила о попытках Запада подчинить территории и ресурсы Балкан

Запад не может честно соревноваться с Россией или Китаем, поэтому использует политику санкций. И вынуждает другие страны, особенно кандидатов в члены ЕС, согласовывать с Брюсселем свою внешнюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербской газете Kurir.

Комментируя стремление Запада ограничить влияние России и Китая на Балканах, дипломат отметила, что такой подход отражает "неоколониальную идеологию Запада", который стремится подчинить себе территории балканских стран и их ресурсы. Примеры подобного можно увидеть в соседних странах.

"Это еще и полная неспособность соревноваться в одинаковых условиях. Как только Запад понимает, что он отстает в честной конкуренции, он нажимает "кнопку санкций". Россия сотрудничает с Сербией на условиях равноправия, укрепляет производственные мощности, энергетику, инфраструктуру вашей страны, создавая предпосылки для развития на благо всех граждан. Мы никогда не пытались действовать в ущерб другим и никогда не призываем к этому. Насколько мы видим, китайские инвестиции также вносят вклад в национальную экономику Сербии. Ведь выбор партнера, безусловно, дело сербского народа", - отметила Захарова.

Дипломат также оценила требования Брюсселя привести внешнюю политику Сербии в соответствие с внешней политикой ЕС. По ее словам, кандидаты в члены ЕС не обязаны согласовывать ее с Евросоюзом. Однако из Брюсселя настаивают, что подобное ускорит процесс вступления. Однако по Албании и Черногории видно, что это совершенно не помогает, подчеркнула Захарова.