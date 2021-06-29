Цены на игры PlayStation в российской рознице не будут повышаться

По PlayStation Store прокатилась очередная волна подорожаний.
На некоторые проекты цены повысились незначительно - разница составляет 100-300 рублей, тогда как стоимость некоторых представителей AAA-сегмента прошлых лет увеличилась на 1000 рублей. Так, за Far Cry 5 и Call of Duty: Infinite Warfare теперь просят 4999 рублей.
В российской рознице дела обстоят пока не так мрачно. Компания "Бука" объявила, что цены на физические издания останутся прежними.
Например, дисковые копии Age of Wonders: Planetfall и Hunt: Showdown стоят в магазине дешевле, чем цифровые версии.
Несмотря на то, что в российском PS Store поднялись цены на цифровые версии более чем 60 игр, мы рады объявить, что наши цены физических изданий для PlayStation в https://t.co/lRZ6wSmQaL не изменятся!— Бука (@buka_ent) June 28, 2021
Например, #AgeOfWonders #Planetfall стоит 2899 р. вместо нынешних 3579р! pic.twitter.com/tZomJqVZcT