Цены на игры PlayStation в российской рознице не будут повышаться

По PlayStation Store прокатилась очередная волна подорожаний.

На некоторые проекты цены повысились незначительно - разница составляет 100-300 рублей, тогда как стоимость некоторых представителей AAA-сегмента прошлых лет увеличилась на 1000 рублей. Так, за Far Cry 5 и Call of Duty: Infinite Warfare теперь просят 4999 рублей.

В российской рознице дела обстоят пока не так мрачно. Компания "Бука" объявила, что цены на физические издания останутся прежними.

Например, дисковые копии Age of Wonders: Planetfall и Hunt: Showdown стоят в магазине дешевле, чем цифровые версии.