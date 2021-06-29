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29 июня 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 29 июня 2021 года № 93 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Дата подписания 29 июня 2021 г.
Опубликован 29 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 июля 2021 г.

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42, от 29 мая 2021 г. № 71) следующие изменения:

в пункте 5.1:

дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"недопущение оказания услуг общественного питания в период с 1 до 6 часов по местному времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами объектов общественного питания и оказания услуг общественного питания на объектах придорожного сервиса;";

абзацы двадцать шестой - тридцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать седьмым - тридцать девятым;

абзац тридцать девятый считать абзацем сороковым и изложить его в следующей редакции:

"Данные условия не распространяются:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"на объекты общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

на объекты общественного питания, являющиеся свободными от COVID-19 зонами при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех работников, посетителей и иных лиц, находящихся в помещениях объектов общественного питания (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), одного из следующих документов:

сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до предъявления, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

2) оформление декларации по форме согласно приложению № 4 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

С 1 по 21 июля 2021 г. на объектах общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами при соблюдении условий, указанных в абзацах сорок третьем - сорок шестом настоящего пункта, приостановить оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, ночных клубов в закрытых помещениях.";

дополнить приложением № 4 к Указу согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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