В соответствии со статьей 27 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить:

форму сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включенными в федеральный список кандидатов (приложение № 2);

форму сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 3);

форму сведений о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 4);

форму сведений о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 5);

форму сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 6).

3. Поручить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации обеспечить на своих официальных сайтах, на страницах каждой нижестоящей территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, своевременное размещение документов и информации в ходе исполнения указанными территориальными избирательными комиссиями полномочий окружных избирательных комиссий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А. Бударину.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и направить для опубликования в "Российскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А.Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А.Бударина





Приложение № 1

Утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва





1. Общие положения

1.1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее -Комплекс мер) разработан в целях реализации требований части 1 статьи 8, пунктов 10, 15 и 25 статьи 27, пункта 15 статьи 28, пунктов 3 и 18 части 1 статьи 29, пункта 7 статьи 31, части 11 статьи 41, части 13 статьи 42, части 7 статьи 43, части 5 статьи 48, части 6 статьи 49, частей 9 и 10 статьи 50, частей 12 и 13 статьи 51, части 1 статьи 59, частей 7, 9, 10, 101 статьи 74, частей 3-5, 7, 9 и 11 статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона информирование осуществляют:

ЦИК России в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, обеспечивает информирование избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, кандидатах, зарегистрированных кандидатах, в том числе размещает на официальном сайте ЦИК России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о заверенных федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, публикует зарегистрированные федеральные списки кандидатов в объеме, установленном Комплексом мер;

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации обеспечивает на территории субъекта Российской Федерации информирование избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, кандидатах, зарегистрированных кандидатах в объеме, установленном Комплексом мер;

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации или территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии (далее - окружная избирательная комиссия), обеспечивает информирование участников избирательного процесса о сведениях, представленных кандидатами, выдвинутыми по соответствующему одномандатному избирательному округу, публикует в региональных государственных периодических печатных изданиях, а также передает для опубликования в муниципальные периодические печатные издания сведения о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному избирательному округу, обеспечивает их размещение на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" в объеме, установленном Комплексом мер, обеспечивает информирование избирателей о кандидатах на территории соответствующего одномандатного избирательного округа;

территориальная избирательная комиссия обеспечивает информирование избирателей на соответствующей территории о зарегистрированных федеральных списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах на основании сведений, полученных от вышестоящей избирательной комиссии в объеме, установленном Комплексом мер;

участковая избирательная комиссия обеспечивает в день голосования в помещении для голосования соответствующего избирательного участка информирование избирателей о зарегистрированных федеральных списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах на основании сведений, полученных от вышестоящей избирательной комиссии, обеспечивает подготовку и надлежащее оборудование помещения для голосования, включая размещение информационных материалов на информационном стенде (информационных стендах).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах.

1.3. Порядок размещения в сети "Интернет" сведений, предусмотренных Комплексом мер, устанавливается инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.4. Использование государственных и муниципальных средств массовой информации для информирования избирателей избирательными комиссиями осуществляется на безвозмездной основе согласно части 3 статьи 25, частям 2 и 3 статьи 59 Федерального закона.

1.5. Вопросы информирования избирателей, являющихся инвалидами, отражены в Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7.





2. Информирование избирателей о политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, о кандидатах, включенных в федеральные списки кандидатов, о списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и выдвинувших их политических партиях до дня голосования

2.1. ЦИК России размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" (в режиме "только чтение") сведения о заверенных федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам и информацию об изменениях в этих списках.

В сведениях о каждом кандидате, указываемых в соответствующем списке, должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя и отчество, дата рождения;

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии, иному общественному объединению и его статус в данной политической партии, ином общественном объединении, указанные в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 42 Федерального закона;

сведения о судимости (при наличии):

если судимость снята или погашена, - слова "имелась судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

если судимость не снята и не погашена, - слова "имеется судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии);

в отношении кандидатов, выдвигаемых по одномандатным избирательным округам, дополнительно указываются наименование и номер одномандатного избирательного округа.

2.2. Зарегистрированные федеральные списки кандидатов вместе со сведениями о включенных в них зарегистрированных кандидатах в объеме, указанном в пункте 2.1 Комплекса мер, ЦИК России не позднее чем через одни сутки после регистрации каждого федерального списка кандидатов размещает на официальном сайте ЦИК России в сети "Интернет" и не позднее чем через 48 часов после регистрации каждого федерального списка кандидатов направляет для опубликования в "Парламентскую газету", "Российскую газету".

2.3. ЦИК России на своем официальном сайте в сети "Интернет" также размещает сведения о каждом зарегистрированном кандидате, включенном в федеральный список кандидатов, в следующем объеме:

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);

сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания (при наличии);

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа;

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии, иному общественному объединению и его статус в данной политической партии, общественном объединении, указанные в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 42 Федерального закона;

сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии):

если судимость снята или погашена, - слова "имелась судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, - слова "имеется судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии).

2.4. ЦИК России одновременно с зарегистрированным федеральным списком кандидатов размещает на официальном сайте ЦИК России в сети "Интернет" следующие сведения:

2.4.1. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2020 год (в рублях).

2.4.2. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, находящееся на территории Российской Федерации (при наличии имущества на праве общей долевой собственности указывается размер доли в праве):

земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);

жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);

квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);

дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);

гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);

иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв. м) каждого объекта, наименований субъектов Российской Федерации, где оно находится.

2.4.3. Транспортные средства зарегистрированного кандидата (указывается их общее количество (ед.), вид, модель, марка и год выпуска каждого).

2.4.4. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) зарегистрированного кандидата в банках (указывается количество банковских счетов (вкладов), и общая сумма остатков на них в рублях).

2.4.5. Акции зарегистрированного кандидата (указываются полные наименования организаций, включая их организационно-правовые формы; по каждой организации указывается количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции по каждому виду).

2.4.6. Иные ценные бумаги зарегистрированного кандидата (указываются их виды, полные наименования организаций, выпустивших ценные бумаги, включая их организационно-правовые формы (фамилия, имя, отчество для физического лица), общее количество и общая стоимость в рублях по каждому виду).

2.4.7. Иное участие в коммерческих организациях (указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала).

2.4.8. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами территории Российской Федерации, с указанием источников получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество.

2.4.9. Обязательства имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей.

2.4.10. Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2.5. ЦИК России по мере получения информации о результатах проверки из соответствующих органов направляет в "Парламентскую газету", "Российскую газету" и размещает на официальном сайте ЦИК России в сети "Интернет" данные о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включенными в состав федерального списка кандидатов, по форме сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включенными в федеральный список кандидатов (приложение № 2).

2.6. ЦИК России не реже одного раза в неделю направляет для опубликования в "Парламентскую газету", "Российскую газету" сведения о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, и расходовании этих средств, а также размещает эти сведения на официальном сайте ЦИК России в сети "Интернет" по форме сведений о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 4).

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не реже одного раза в неделю направляет в редакцию регионального государственного периодического печатного издания (при его наличии в субъекте Российской Федерации) для опубликования сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета региональных отделений политических партий, создавших избирательные фонды, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и расходовании этих средств, а также размещает их на официальном сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" по форме сведений о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 5) и по форме сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 6).

2.7. Окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают в своих помещениях или непосредственно перед ними информационный плакат, указанный в пункте 4.2 Комплекса мер.

Специальный информационный выпуск ЦИК России, указанный в пункте 4.3 Комплекса мер, передается в территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии. Размещение необходимой информации на информационных стендах в указанных комиссиях, а также информации об отмене регистрации, отмене решения о регистрации, аннулировании регистрации кандидата, федерального списка кандидатов осуществляется указанными комиссиями в порядке, установленном пунктами 4.6 и 4.7 Комплекса мер.





3. Информирование избирателей о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, до дня голосования

3.1. Окружная избирательная комиссия обеспечивает размещение на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" (в режиме "только чтение") сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, и информацию об изменениях в этих сведениях.

В сведениях о каждом кандидате указываются наименование и номер одномандатного избирательного округа, а также:

фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения,

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта),

сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания),

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа;

если кандидат по одномандатному избирательному округу выдвинут политической партией, - слова "выдвинут политической партией" с указанием наименования этой политической партии с учетом части 4 статьи 37 Федерального закона;

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному общественному объединению и о его статусе в данной политической партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с частью 6 статьи 41 или с пунктом 1 части 5 статьи 42 Федерального закона;

сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии):

если судимость снята или погашена, - слова "имелась судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, - слова "имеется судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии).

3.2. Аналогичные сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, в объеме, предусмотренном пунктом 3.1 Комплекса мер, окружная избирательная комиссия не позднее чем через 48 часов после регистрации направляет в редакции региональных государственных периодических печатных изданий (редакцию регионального государственного периодического печатного издания). Сведения также размещаются на официальном сайте ЦИК России и официальном сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет".

3.3. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 3.2 Комплекса мер, окружная избирательная комиссия обеспечивает размещение на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" сведений о доходах и об имуществе кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, сведений об их имуществе и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей за пределами Российской Федерации, об их расходах в объеме, указанном в пунктах 2.4.1-2.4.10 Комплекса мер.

3.4. Окружная избирательная комиссия по мере получения информации о результатах проверки из соответствующих органов направляет в редакции региональных государственных периодических печатных изданий (редакцию регионального государственного периодического печатного издания) и обеспечивает размещение на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" данные о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных о себе кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, по форме сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам (приложение № 3).

Выявленные факты недостоверности сведений о судимости, сведений о дате снятия или погашения судимости кандидата (при наличии), о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии), размещаются также на официальном сайте ЦИК России в сети "Интернет".

3.5. Окружная избирательная комиссия не реже одного раза в неделю направляет для опубликования в редакцию регионального государственного периодического печатного издания (при его наличии в субъекте Российской Федерации) сведения о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и расходовании этих средств, а также обеспечивает их размещение на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" по форме сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение № 6).

3.6. Окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в своих помещениях информационный плакат, указанный в пункте 4.4 Комплекса мер.

В случае если после размещения информационного плаката кандидат досрочно выбыл, информация об этом также размещается на стенде.





4. Информирование избирателей о кандидатах в помещении для голосования

4.1. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд (информационные стенды), на котором (на которых) размещает информацию обо всех федеральных списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, о выдвинувших их политических партиях, о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в избирательный бюллетень для голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу, в виде материалов, указанных в пунктах 4.2-4.4 Комплекса мер.

Размещение информации в помещении для голосования или непосредственно перед ним приравнивается к размещению на информационном стенде.

4.2. ЦИК России обеспечивает подготовку оригинал-макета информационного плаката и его направление не позднее чем за 20 дней до дня голосования в избирательные комиссии для изготовления и размещения в помещении для голосования или непосредственно перед ним с перечнем политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в котором в порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня, размещены наименования и эмблемы политических партий, внесенные в избирательный бюллетень, а также фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов из общефедеральной части федерального списка кандидатов, а также:

сведения об их судимости, сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии):

если судимость снята или погашена, - слова "имелась судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, - слова "имеется судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии).

Если сведения о судимости (при наличии) зарегистрированного кандидата из общефедеральной части федерального списка кандидатов или о том, что он является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии), поступят после изготовления плаката, допускается подклейка соответствующей информации.

В оригинал-макете информационного плаката указываются также сведения о том, что в состав федерального списка кандидатов включен кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии).

4.3. ЦИК России во исполнение частей 3, 5 и 11 статьи 78 Федерального закона для организации информирования избирателей, размещения в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования, в том числе на информационных стендах в порядке, установленном пунктом 4.6 Комплекса мер, обеспечивает издание и отправку не позднее чем за 20 дней до дня голосования в избирательные комиссии специального информационного выпуска ЦИК России, включающего:

4.3.1. Зарегистрированные федеральные списки кандидатов.

4.3.2. Информацию обо всех федеральных списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их политических партиях в той же последовательности, которая была определена при утверждении формы и текста избирательных бюллетеней:

наименование политической партии;

биографические данные зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов и соответствующие региональные группы кандидатов, в объеме, указанном в пункте 2.3 Комплекса мер.

4.3.3. Сведения, указанные в пункте 2.4 Комплекса мер, в отношении каждого зарегистрированного кандидата из федерального списка кандидатов.

4.3.4. Информация о фактах представления оказавшихся недостоверными сведений о зарегистрированных кандидатах, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов и соответствующие региональные группы кандидатов, которые предусмотрены частью 5 статьи 42 Федерального закона (если такая информация имеется).

Если сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами, поступят после изготовления выпуска, допускается подклейка соответствующей информации.

4.4. Окружная избирательная комиссия обеспечивает изготовление и направление не позднее чем за 20 дней до дня голосования в соответствующие избирательные комиссии для размещения на информационном стенде (информационных стендах) информационного плаката, содержащего следующие биографические данные каждого зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень для голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу:

фамилия, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата);

дата и место рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);

сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания), основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа;

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному общественному объединению и о его статусе в этой политической партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с частью 6 статьи 41 или с пунктом 1 части 5 статьи 42 Федерального закона;

сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии):

если судимость снята или погашена, - слова "имелась судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, - слова "имеется судимость:" с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии);

если кандидат по одномандатному избирательному округу выдвинут политической партией, - слова "выдвинут политической партией" с указанием наименования этой политической партии с учетом части 4 статьи 37 Федерального закона;

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение".

Сведения о кандидате по одномандатному избирательному округу могут также включать представленные кандидатами подтвержденные документально сведения об ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом кандидата наук или доктора наук, аттестатом о присвоении ученого звания доцента или профессора), наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей.

Объем представляемых биографических данных о каждом кандидате не должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом с полуторным межстрочным интервалом.

4.5. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационном плакате в равном объеме и в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях.

Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах размещаются их фотографии одинакового размера.

После биографических данных зарегистрированного кандидата помещаются сведения, установленные пунктами 2.4.1-2.4.10 Комплекса мер.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые имеются), в объеме, установленном в пункте 3.4 Комплекса мер.

Если сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами, поступят после изготовления плаката, допускается подклейка соответствующей информации.

В случае если в избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, по решению ЦИК России сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 7 части 7 статьи 79 Федерального закона (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной ЦИК России. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 78 Федерального закона и в пункте 4.1 Комплекса мер.

Если сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, поступят после изготовления данного информационного материала, допускается подклейка соответствующей информации.

4.6. Участковые избирательные комиссии используют полученный из вышестоящей избирательной комиссии информационный выпуск, указанный в пункте 4.3 Комплекса мер, для размещения на информационном стенде (информационных стендах).

4.7. В случае если после размещения на информационном стенде (информационных стендах) информационных плакатов, указанных в пунктах 4.2 и 4.4, была аннулирована регистрация федерального списка кандидатов, кандидата, отменено решение избирательной комиссии о регистрации федерального списка кандидатов, кандидата, отменена регистрация федерального списка кандидатов, кандидата, аннулировано решение о регистрации кандидата, соответствующая информация заклеивается.

4.8. При регистрации более десяти федеральных списков кандидатов в избирательном бюллетене по решению ЦИК России помещаются только наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и эмблемы этих политических партий (если они были представлены в ЦИК России в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона). В этом случае фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов, номера соответствующих региональных групп кандидатов, фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в эти региональные группы кандидатов, а также иные предусмотренные статьей 79 Федерального закона сведения о зарегистрированных кандидатах указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 5 статьи 79 Федерального закона и в пункте 4.1 Комплекса мер.

Если сведения о том, что зарегистрированный кандидат, фамилия, имя, отчество которого указаны в специальном информационном материале, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, поступят после изготовления данного информационного материала, допускается подклейка соответствующей информации.

Если сведения о том, что зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, фамилия, имя, отчество которого не внесены в данный информационный материал, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, поступят после изготовления данного информационного материала, допускается подклейка соответствующей информации о том, что в составе федерального списка кандидатов выдвинут кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом.

4.9. В случае если по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации избирательные бюллетени печатаются также на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания, форма специального информационного материала устанавливается избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

В указанных выше случаях в специальном информационном материале указываются фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов, номера соответствующих региональных групп кандидатов, фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в эти региональные группы кандидатов, а также иные предусмотренные частью 5 статьи 79 Федерального закона сведения о зарегистрированных кандидатах.

Данный информационный материал размещается в кабине для голосования либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 4.1 Комплекса мер.





5. Информирование избирателей об итоговых финансовых отчетах политических партий и кандидатов

5.1. ЦИК России направляет для опубликования в "Парламентскую газету", "Российскую газету" копии итоговых финансовых отчетов политических партий, а также размещает эти отчеты в сети "Интернет" в течение пяти дней со дня их получения.

5.2. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации направляет для опубликования в редакции региональных государственных периодических печатных изданий копии итоговых финансовых отчетов региональных отделений политических партий, а также размещает эти отчеты в сети "Интернет" в течение пяти дней со дня их получения.

5.3. Окружная избирательная комиссия направляет для опубликования в редакции региональных государственных периодических печатных изданий копии итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также обеспечивает размещение этих отчетов на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" в течение пяти дней со дня их получения.





Приложение № 2 (форма)

Утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включенными в федеральный список кандидатов

(наименование политической партии)

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 (форма)

Утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 4 (форма)

Утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 5 (форма)

Утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией*) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 6 (форма)

Утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/99-8





Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, иной кредитной организацией ) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Смотрите приложение к настоящему постановлению