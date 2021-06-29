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29.06.2021,  
14:38
Текст:  Алексей Брусилов

Испытания новейшего двухзвенного ДТ-БТР сняли на видео

В программе "Часовой" на Первом канале российского телевидения впервые показали новейший двухзвенный ДТ-БТР, созданный для природно-климатических условий Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Гусеничная снегоболотоходная машина проходит различные испытания в подмосковном 38-ом НИИ бронетанкового вооружения и техники Минобороны РФ. В частности, были продемонстрированы кадры ее подрыва и проверка, насколько она может обезопасить экипаж при применении противником напалма. Все эти тесты бронетранспортер успешно выдержал.

ДТ-БТР ранее представляли лишь в виде уменьшенного макета на Международных военно-технических форумах "Армия".

Боевая машина может перевозить мотострелковое отделение из девяти человек, десант размещается во втором звене, еще трое членов экипажа находятся в первом.

Боевая масса - 25000 кг. Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость достигает 60 км/ч. Есть возможность форсировать вплавь водные преграды. Вездеход может преодолевать рвы шириной до 2,7 м и вертикальную стену высотой в один метр.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Ранее представлялись варианты, имевшие в качестве вооружения 12,7 мм "Корд" или боевое отделение такого же типа как на первоначальной версии БМП "Курганец-25" и "Бумеранг".

Показанный в передаче образец оборудован уже необитаемым модулем, разработанным в нижегородском АО "ЦНИИ "Буревестник" с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом 6П7К.

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