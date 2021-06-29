Испытания новейшего двухзвенного ДТ-БТР сняли на видео

Гусеничная снегоболотоходная машина проходит различные испытания в подмосковном 38-ом НИИ бронетанкового вооружения и техники Минобороны РФ. В частности, были продемонстрированы кадры ее подрыва и проверка, насколько она может обезопасить экипаж при применении противником напалма. Все эти тесты бронетранспортер успешно выдержал.

ДТ-БТР ранее представляли лишь в виде уменьшенного макета на Международных военно-технических форумах "Армия".

Боевая машина может перевозить мотострелковое отделение из девяти человек, десант размещается во втором звене, еще трое членов экипажа находятся в первом.

Боевая масса - 25000 кг. Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость достигает 60 км/ч. Есть возможность форсировать вплавь водные преграды. Вездеход может преодолевать рвы шириной до 2,7 м и вертикальную стену высотой в один метр.

Ранее представлялись варианты, имевшие в качестве вооружения 12,7 мм "Корд" или боевое отделение такого же типа как на первоначальной версии БМП "Курганец-25" и "Бумеранг".

Показанный в передаче образец оборудован уже необитаемым модулем, разработанным в нижегородском АО "ЦНИИ "Буревестник" с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом 6П7К.