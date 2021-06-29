Капсульная коллекция Green Step от Tamaris: обувь из яблочной кожуры

Насчет "яблочной кожуры" мы пошутили - но лишь отчасти. Новинка летнего сезона, капсула Green Step от Tamaris, действительно создана с применением инновационного материала, который так и называется - AppleSkin ("яблочная кожура").

Материал получают следующим образом: отходы от промышленной переработки яблок проходят дополнительную обработку и наносятся на ткань вместе с полиуретаном. Таким образом, технология производства и сам материал AppleSkin оптимально подходят для веганов и для людей, заботящихся об экологии.

Tamaris постоянно работает над созданием и применением переработанных или экологичных материалов, которые обладают теми же свойствами, что и высококачественная кожа. И такая обувь прослужит не один сезон.

Для изготовления обуви Green Step в Tamaris используют переработанный ПЭТ (термопластик), клеи на водной основе, а также комбинации инновационных материалов и кожи.

Что касается натуральной кожи, то это материал, который эластичен, легко адаптируется к любой форме стопы, пропускает воздух, долговечен и легко моется. Кожа лучше всего подходит для создания классических моделей, которые не теряют своей актуальности на протяжении нескольких сезонов. В Tamaris принципиально используют только те шкуры животных, которые являются побочным продуктом мясного производства. Для изготовления всех моделей Tamaris Green Step компания сотрудничает с кожевенными фабриками, обладающими международного сертификата наивысшего уровня качества согласно стандартам Leather Working Group (LWG).

Компанию волнуют многие актуальные проблемы современности: неблагоприятные последствия изменения климата, дефицит воды и природных ресурсов, дисбаланс между социальными и этическими стандартами. Ее цель - сделать производство обуви максимально экологичным.

Чтобы снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду при перевозках продукции, компания Tamaris часто отдает предпочтение морскому транспорту и избегает авиаперевозок, влекущих за собой значительные выбросы углекислого газа.