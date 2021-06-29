Китайские морские археологи используют передовые технологии

В августе 1987 года в водах недалеко от провинции Гуандун британская компания искала торговое судно Rheinburg. В процессе поисков были обнаружены обломки корабля времен династии Сун (1127-1279). Среди 247 артефактов, найденных на корабле, был золотой пояс и предметы из фарфора. Корабль около 30 метров длиной и 10 метров шириной позже назвали "Наньхай-1" (так по-китайски звучит название Южно-Китайского моря).

В Китае не оказалось археологов, способных погружаться под воду, и спустя три месяца на базе Музея истории Китая (ныне Национальный музей Китая) в Пекине было решено организовать исследовательский центр подводной археологии. После образования центра Цуй Юн, полевой археолог из Музея провинции Гуандун в городе Гуанчжоу, подал туда заявку на работу и впоследствии стал одним из девяти археологов из Пекина и провинции Гуандун, которые успешно прошли строгий медосмотр.

"В то время вопрос стоял так: обучать дайверов археологии, или наоборот. В итоге правительство решило, что более эффективно будет обучить дайвингу археологов", - рассказал Цуй. В 1989 году 11 археологов из Пекина и провинций Гуандун, Шаньдун и Фуцзянь и Гуанси-Чжуанского автономного района брали уроки дайвинга у австралийского морского археолога в Циндао и получили сертификаты дайверов. "Быть хорошим дайвером недостаточно. Когда ты работаешь под водой, важнее всего доверять коллегам и работать в команде", - подчеркнул Цуй.

Морские археологи работают в парах, чтобы справляться с такими ситуациями, как поломка оборудования и волнение на воде. С 1990 по 2000 год Цуй и его коллеги занимались подводной археологией у побережий провинций Шаньдун, Ляонин и Фуцзянь. Цуй назвал это "диагностикой", которую провели, чтобы оценить масштаб подводных сокровищниц в стране.

Исследовать судно "Наньхай-1" начали только в 2001 году, когда появилось достаточно опытных специалистов и достаточное количество финансов. "Корабль хорошо сохранился, поскольку лежал под толстым слоем ила. Однако именно ил, а также плохая видимость затрудняют археологам работу", - рассказал Цуй.

Туристы в Музее морского Шелкового пути на острове Хайлин рассматривают артефакты, найденные на торговом судне "Наньхай-1". Фото: Чэнь Цзиминь / China News Service

Определить точное местонахождение корабля и его размер и снять весь ил одновременно было невозможно, поскольку даже самые опытные дайверы могут находиться под водой не дольше двух часов. Кроме того, по словам Цуя, работа шла не так гладко, как хотелось бы. С 2001 по 2004 год было проведено девять отдельных изысканий, чтобы выяснить, в каком состоянии находится "Наньхай-1" и какие артефакты на нем хранятся.

"Так как проводить раскопки под водой сложно, мы решили поднять обломки корабля со дна целиком и построить для них музей", - поделился археолог-дайвер.

Поднимать "Наньхай-1" со дна начали в 2004 году. В это же время на острове Хайлин в 280 километрах к юго-западу от Гуанчжоу строили Музей морского Шелкового пути. Строить для корабля музей было очень рискованно, ведь эксперты даже не были точно уверены, что смогут поднять его со дна, говорит Цуй. Но в 2007 году "Наньхай-1" успешно извлекли из моря и поместили в специально построенный в музее аквариум.

С тех пор, как обнаружили "Наньхай-1", прошло 34 года. "Он стал настоящей вехой в истории морской археологии во всем мире: поднять подобные останки корабля целиком удалось впервые, - говорит Цуй. - Пятнадцать кают сохранились довольно хорошо. Поднять корабль на сушу было правильным решением. Теперь мы знаем о корабле все".

"Наньхай-1" остается самым древним, самым большим и самым хорошо сохранившимся торговым судном в мире из всех, которые извлекли из глубин

Со дна подняли более 180 тысяч артефактов: предметы из золота, фарфора, серебряные слитки общим весом более 300 кг и остатки пищевых продуктов.

"Наньхай-1" остается самым древним, самым большим и самым хорошо сохранившимся торговым судном в мире из всех, которые извлекли из глубин.

В следующем году 59-летний Цуй уходит на пенсию. Большая часть его профессиональной деятельности была тесно связана с этим кораблем. "Поучаствовать в изучении недавно найденных останков корабля мечтает каждый морской археолог", ­- говорит Цуй.