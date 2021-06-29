МИД РФ: Военно-политическая обстановка в Европе деградирует

В следствие милитаризации восточного "фланга" НАТО в Европе наметилась четка тенденция на деградацию военно-политической обстановки. К такому выводу пришла коллегия МИД России, состоявшейся сегодня под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Обсуждая тему "Европейское направление внешней политики Российской Федерации" во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на ухудшение обстановки влияет не только проблема наращивания боевой мощи НАТО в восточноевропейских странах. На Смоленской площади подчеркнули, что дополнительным дестабилизирующим фактором является "эрозия режимов контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе".

"Отмечена контрпродуктивность линии западных стран на выстраивание под свои интересы новой геополитической реальности, продвигающих концепцию "миропорядка, основанного на правилах" с целью потеснить с ее помощью действующие коллективно утвержденные международно-правовые нормы во главе с Уставом ООН", - говорится в опубликованном по итогам коллегии на сайте МИД РФ сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули неприемлемость попыток превратить Совет Европы, ОБСЕ, а также их институты в инструмент реализации упомянутой концепции. В ходе коллегии отдельно было обращено внимание на применяемую странами и структурами ЕС и НАТО практику односторонних санкций, провокаций и пропагандистских кампаний и других форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников.

В российском МИД отдельно отметили ситуацию с правами журналистов российских и русскоязычных СМИ, в частности в Прибалтике, в отношении которых под предлогом борьбы с "российской дезинформацией" ведется постоянное и безнаказанное преследование.