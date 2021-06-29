Около 40% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19

Около 60 процентов взрослых европейцев получили первую дозу прививки от коронавируса и 41 процент - две дозы. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском форуме.

"Хотя это хороший результат, но мы должны поддержать оставшиеся страны в достижении группового иммунитета по всему миру", - сказала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что вакцинация является одним из двух столпов, необходимых для экономического восстановления Европейского Союза. Второй ключевой момент, согласно ее заявлению, это пакеты финансовой помощи, а именно Next Generation EU, которые предоставят 27 государствам-членам ЕС более 800 миллиардов евро.

Как отмечает португальское издание Sapo.pt, глава Еврокомиссии также заявила, что первые транши этих пакетов, несмотря на пандемию, начнут поступать уже в июле. Как отметила Урсула фон дер Ляйен, это позволит увеличить ВВП ЕС на 2 процента.