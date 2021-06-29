Опрос показал, сколько россиян строят карьеру на связях

Четверть россиян уверены, что без связей и знакомств успешная карьера невозможна. Такие результаты показало исследование сервиса "Работа.ру", передает RT.

При этом 44% опрошенных считают, что связи иногда бывают полезны. Еще 17% отметили, что умения и образование важнее связей, а 14% полагаются на удачу и умение находить общий язык с людьми.

Регулярно используют связи для продвижения 10% опрошенных. Еще 25% пользовались этим лишь однажды. Кроме того, 65% продвигаются по карьерной лестнице сами, без помощи знакомых. При этом 85% все же хотели бы завести полезные знакомства.

В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов РФ.