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29.06.2021 14:44
Рубрика: Digital

Открыта регистрация на ИТ-чемпионат "Цифрового прорыва"

Открылась регистрация на открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных. ИТ-чемпионат будет проходить с 14 июля по 18 августа. Его проводит всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В рамках соревнований участникам предстоит решить практические задачи от бизнеса и государства: Первый кейс от ФНС России и Росстата направлен на разработку модели прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров по представленным в дата-сете продуктовым группам в разрезе регионов России. Причем участникам необходимо в своем решении учитывать возможность составления прогноза на 3 месяца. Полученное решение может быть интегрировано в информационные системы ФНС России и Росстата, что позволит повысить эффективность аналитической деятельности ведомств; Второй кейс, предложенный Росавиацией, нацелен на применение искусственного интеллекта для поиска изображения воздушного судна на снимках местности при проведении поисково-спасательной операции по поиску пропавшего воздушного судна; Конкурсантам, которые выберут третий кейс от Министерства культуры России, предстоит обучить искусственный интеллект распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их в общую базу.

"Среди участников с помощью специального алгоритма будут выбраны 25 победителей по каждой из задач, которые получат возможность попасть в финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и пообщаться с экспертами отрасли. ИТ-чемпионат "Цифрового прорыва" - это уникальный опыт для талантливых и амбициозных программистов со всей страны. Здесь каждый участник стремится не только стать чемпионом, но и проверить свои знания и навыки, достичь наилучшего результата. В рамках чемпионата конкурсантам предстоит выбрать один из трех кейсов, поставленных ФНС России совместно с Росстатом, Росавиацией, Министерством культуры Российской Федерации. Уверен, в августе мы не только узнаём имена чемпионов, но и увидим интересные решения, которые смогут быть реализованы", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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