Полиция Киева применила слезоточивый газ против протестующих бизнесменов

Организованная украинскими предпринимателями акция протеста в Киеве обернулась жесткими столкновениями с полицией. Протесты предпринимателей Украины, так называемых ФОПовцев, начались в конце прошлого года. Бизнесмены безуспешно пытаются обратить внимание действующей власти, в первую очередь президента Владимира Зеленского, на проблемы бизнеса. Одними из основных требований к киевской администрации являются отмена обязательных кассовых аппаратов и сохранение упрощенной системы отчетности и налогооблажения.

Как передает с места событий в Киеве корреспондент издания Strana.ua, стычки с полицией начались после того, как колонна ФОПов подошла к зданию Офиса президента Украины. Правоохранители обратились к участникам акции с требованием показать личные вещи и запретили проносить некоторую заготовленную протестную атрибутику, что и спровоцировало столкновения. Полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ.

Другая группа участников акции намеревалась пронести к Верховной раде гроб и венки, но это им не удалось из-за усилий со стороны полиции. С места событий сообщают, что полицейские отобрали гроб и поместили его в один из автозаков. Венки у участников акции им отобрать не удалось, и в настоящий момент группа протестующих направляется к зданию парламента страны. Отмечается, что сегодня полиция действует по отношению к протестующим необычно жестко, что выделяется на фоне лояльного отношения правоохранителей к участникам вчерашней акции националистов у Офиса президента Украины.