Посольство РФ выясняет, были ли на затонувшем у Бали пароме россияне

У берегов острова Бали затонул паром Yunicee, перевозивший 133 пассажира и несколько десятков транспортных средств.

Как сообщает местный информационный портал Antara News, по предварительным данным погибло шесть человек, однако, развернутый на месте оперативный штаб пока не предоставил точных сведений о жертвах и пострадавших. Спасательная операция продолжается.

В российском посольстве в Индонезии заявили, что выясняют, были ли среди пассажиров парома россияне. В диппредставительстве рассказали РИА Новости, что посольством сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии. Представитель посольства отметил, что информация о россиянах на борту может появиться завтра утром.

По предварительным данным причиной аварии могло стать сильное течение. Некоторые местные СМИ сообщают, что вероятно в результате столкновения с подводным препятствием корпус парома получил повреждения, после чего он перевернулся.